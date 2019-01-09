Son Dakika Haberleri: Gercüş'te "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"

Gercüş'te "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"

55 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.

Gercüş'te
Batman'ın Gercüş ilçesinde "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuştu.

Badur, hedefler doğrultusunda sorunların tespit edilerek çözüm üretildiğini belirterek, "2023 eğitim vizyonunun temel amacı çağın gerekli donanımına sahip bireyler yetiştirmektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Batman, Gercüş, Güncel
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