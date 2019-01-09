Gercüş'te "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"
55 dakika önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuştu.
Badur, hedefler doğrultusunda sorunların tespit edilerek çözüm üretildiğini belirterek, "2023 eğitim vizyonunun temel amacı çağın gerekli donanımına sahip bireyler yetiştirmektir." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:43 Kaynak: AA
Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
Merhum İş Adamı Necat Nasıroğlu, Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı
İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Oluyor
Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor