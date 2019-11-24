Gercüş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Gercüş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:30 Kaynak: AA
Gercüş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Gercüş Hükumet Konağı bahçesindeki programda Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, "Öğretmenlik görevi kutsal bir görevdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.
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