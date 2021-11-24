Gercüş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Gercüş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Gercüş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Gercüş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören yapıldı. Gercüş Hükümet Konağı bahçesindeki programda Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, "Öğretmenlik kutsal bir görevdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi. Konakçı, tören alanındaki öğretmenlere karanfil dağıttı.

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