Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı
Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
Yeşilyurt Mahallesinde bir evde 1 kişide korona virüs şüphesi oluşunca bölgedeki 3 ev karantina altına alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:38 Kaynak: İHA
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