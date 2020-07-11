Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı

Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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