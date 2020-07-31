Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Çukur Çeşme Mahallesinde 1, Yoloğzı Mahallesinde 1 ve Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasında da 1 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan 3 kişinin oturduğu evlere 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekiplerinin de evlerde oturanlara test işlemine başladığı öğrenildi.