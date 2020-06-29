Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı

Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı

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BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'te 3 kişide korona virüs tespit edildi. Bu kapsamda Yoloğzı Mahallesinde 2, Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesinde 1 ve Yemişli köyünde de 1 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan 3 kişinin oturduğu evlerin karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.

Batman, Gercüş, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı - Son Dakika
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