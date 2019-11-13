Son Dakika Haberleri: Gercüş'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"
Son Dakika Güncel Gercüş'te '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' - Son Dakika

Gercüş'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde, "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Gercüş'te

Batman'ın Gercüş ilçesinde, "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Gercüş Anadolu Lisesinde düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan, İlçe Emniyet Komiseri Fatih Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı 19 projenin sergilendiği fuarın açılışında konuşan Kaymakam Şekerci, en önemli yatırımın insana ve bilime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Şekerci, "Düşündüklerimizi hayata geçirmeyi bu şekilde öğrenebiliriz. Yine bu çalışmalar çözüm bekleyen değil, çözüm üreten, hizmet sunan bir nesil yetiştirmeye de katkı sağlayacaktır. Bu yaptığımız projelerin gelecekte icatlara dönüşmesini, ülkeye, millete katkı sunmasını temenni ediyorum." dedi.


Proje yürütücüsü Nihat Kaya da, TÜBİTAK'a sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Kaya, "Öğrencilerimiz bilimle tanışmış oldu. Bu fuarı, bu sergiyi açmamızdaki amaç öğrencilerimizin bilimle iç içe olmalarını sağlamaktı. Öğrencilerimizin hepsi gayet güzel çalışmalar yaptı, kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.


Öğrenciler daha sonra hazırladıkları projelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Mevlüt ŞEKERCİ, Batman, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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