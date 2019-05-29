Son Dakika Haberleri: Gercüş'te 5 bin öğrenciye giysi yardımı
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Gercüş'te 5 bin öğrenciye giysi yardımı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir firma tarafından 5 bin öğrenciye giysi yardımı yapıldı.

Gercüş'te 5 bin öğrenciye giysi yardımı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir firma tarafından 5 bin öğrenciye giysi yardımı yapıldı.

Bir firmanın gönderdiği giysi paketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin gözetiminde öğrencilere dağıtıldı. Tüm okul kademelerindeki yaklaşık 5 bin öğrenciye elbise dağıtıldı. Çocuklar kendi adına düzenlenmiş elbise poşetlerini okul müdürleri ve öğretmenlerinin elinden aldı.

Giysi dağıtımı yapılan okullarda görevli öğretmen ve okul yöneticileri, giysileri gönderen firmaya teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:56 Kaynak: İHA
Batman, Gercüş, Güncel
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