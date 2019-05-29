Gercüş'te 5 bin öğrenciye giysi yardımı
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir firma tarafından 5 bin öğrenciye giysi yardımı yapıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir firma tarafından 5 bin öğrenciye giysi yardımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:56 Kaynak: İHA
Bir firmanın gönderdiği giysi paketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin gözetiminde öğrencilere dağıtıldı. Tüm okul kademelerindeki yaklaşık 5 bin öğrenciye elbise dağıtıldı. Çocuklar kendi adına düzenlenmiş elbise poşetlerini okul müdürleri ve öğretmenlerinin elinden aldı.
Giysi dağıtımı yapılan okullarda görevli öğretmen ve okul yöneticileri, giysileri gönderen firmaya teşekkür etti.
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