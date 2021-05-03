Gercüş'te 50 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi - Son Dakika

Gercüş'te 50 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi tarafından Gercüş'te 50 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi tarafından Gercüş'te 50 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildi. Şube başkanı Abdullah Temiz, Ramazan Bayramı öncesinde 50 çocuğa giysi ile gıda yardımı yaptıklarını ifade ederek, "Yetimlere sahip çıkacağız." dedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ile sosyal mesafeyi koruyarak Gercüş'te yetim ve yoksulları sevindirdiklerini dile getiren Temiz, bu çalışmaların süreceğini ifade etti.

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