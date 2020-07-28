Gercüş'te 75 yetime bayramlık hediye edildi - Son Dakika

Gercüş'te 75 yetime bayramlık hediye edildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şube Başkanı Abdullah Temiz, Ramazan Bayramında yetim ve yoksul ailelerin çocuklarına bayramlık giysi hediye ettiklerini belirterek, Kurban Bayramı öncesinde de 75 yetim çocuğu sevindirdiklerini söyledi.

Yetimlere sahip çıkacaklarını ifade eden Temiz, "Elbise, ayakkabı, et ve gıda kolileri dağıtımımız devam ediyor. Vefa Sosyal Destek gruplarımızla sosyal mesafeyi koruyarak Gercüş ilçemizdeki yetim ve yoksullara sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz." dedi.