Gercüş'te açılan uygulamalı arıcılık kursu ilgi görüyor

Gercüş ilçesinde düzenlenen uygulamalı arıcılık kursu ilgi görüyor.

Gercüş Ziraat Odası Eğitim ve Uygulama Merkezinde verilen eğitimler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Hem teorik hem de pratik uygulamanın yapıldığı kursta 58 kursiyer eğitim görüyor.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli yüksek ziraat mühendisi Barış Doyar tarafından eğitim verilen kurs 3 hafta sürecek.

Kurs sonunda katılımcılara belge verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas da, kursa gösterilen yoğun ilginin dikkati çektiğini belirterek, "Hayvancılıkla uğraşanların başta da arıcılarımızın eğitimli olmasını çok önemsiyoruz, Arıcıların ürettikleri ürünlerin ülke genelinde daha üst düzeylere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki günlerde farklı alanlarda kurs açmaya devam edeceğiz." dedi.

Hindi yetiştiriciliği ve mandacılık konularında da talep olduğunu dile getiren Kıyas, bunun eğitimle desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner ise, çiftçilere her türlü desteği sunmaya devam ettiklerini belirterek, çiftçileri eğitim ve uygulama merkezinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ziraat mühendisi Barış Doyar kursiyerlere teorik olarak dünyada ve Türkiye'de bal arısı ve ırkları, arılarda çalışma düzeni, arı ürünleri, arılarda ilkbahar ve yaz bakımı, arılarda sonbahar bakımı ve arıların kışlatılması, arı hastalık ve zararlılarından korunmanın yanı sıra pratik olarak mevsimsel bakım, konveksiyon el ve organik arıcılık, modern ve ilkel arıcılık, ilaç kullanımı ve kalıntıları, Türkiye'de bitki florası gibi konularda bilgi verildiğini söyledi