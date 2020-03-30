Gercüş'te ahır çöktü - Son Dakika

Gercüş'te ahır çöktü
6 saat önce
Gercüş'te çöken ahırdaki 10 küçükbaş telef oldu.
Gercüş'te çöken ahırdaki 10 küçükbaş telef oldu.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Aydınlı Köyünde Necat Aydın'a ait ahır, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Olayda ahırdaki 10 keçi telef olurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ahırda incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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