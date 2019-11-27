Son Dakika Haberleri: Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı
Son Dakika Güncel Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti ilçe binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı.

Gür, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin dünyada hiçbir siyasi partide olmayan bir teşkilat ağına, ruhuna ve heyecana sahip olduğunu söyledi.

"Amacımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şahsiyetli, söyleyecek sözü olan, iddia sahibi, milletimizin değerleriyle kuşanmış AK Parti ailesini genişletmektir." diyen Gür, şöyle devam etti:

"Gercüş'te ekip ruhuyla birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz müddetçe kimse sırtımızı yere getiremeyecektir. AK Parti hükümetlerin döneminde her yerde ve her alanda büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını artık hepimiz biliyoruz. Şimdi Gercüş, yerel yönetimiyle de inşallah şaha kalkacak ve kalkıyor."

AK Parti, Batman, Gercüş, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
AK Parti Meclis'e sundu: Ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti kapsamına yargı mensupları da dahil edildi Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:01:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]