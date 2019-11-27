Gercüş'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı

Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti ilçe binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı.

Gür, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin dünyada hiçbir siyasi partide olmayan bir teşkilat ağına, ruhuna ve heyecana sahip olduğunu söyledi.

"Amacımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şahsiyetli, söyleyecek sözü olan, iddia sahibi, milletimizin değerleriyle kuşanmış AK Parti ailesini genişletmektir." diyen Gür, şöyle devam etti:

"Gercüş'te ekip ruhuyla birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz müddetçe kimse sırtımızı yere getiremeyecektir. AK Parti hükümetlerin döneminde her yerde ve her alanda büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını artık hepimiz biliyoruz. Şimdi Gercüş, yerel yönetimiyle de inşallah şaha kalkacak ve kalkıyor."