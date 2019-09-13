Son Dakika Haberleri: Gercüş'te aşure dağıtıldı
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Gercüş'te aşure dağıtıldı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Mevlüt Şekerci, Muharrem ayının Müslümanlar için önemine değindi.

"Muharrem ayı tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Bundan dolayı ayrı bir önem verilmiştir. Bu ayın ilçemiz için bereket, huzur ve barış getirmesini temenni ederim." diyen Şekerci, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle özel günlerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Mevlüt ŞEKERCİ, Batman, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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