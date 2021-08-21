Gercüş'te aşure etkinliği - Son Dakika

Gercüş'te aşure etkinliği

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Ulu Camii'nde Gercüş ilçe Kaymakamlığı ve ilçe Müftülüğü işbirliği ile aşure günü etkinliği düzenlendi. Aşure etkinliğine Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide okunan mevlitin ardından eller semaya kaldırılarak dualar yapıldı. Daha sonra hazırlanan Aşureler Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci tarafından vatandaşlara ikram edildi. Aşure ikramının ardından vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Şekerci, "Biz de bu güzel günde halkımızla buluşmayı planladık. Rabbim bizlere bu etkinliğimizi hayırlara vesile kılsın. Düzenlediğimiz aşure dağıtımına katılan tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum 'dedi.