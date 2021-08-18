Gercüş'te atlayış yapan yamaç paraşütçüleri, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, Ayrancı Tepesi'nden atlayış yaptı.
Paraşütçüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aldıkları izinle, Ayrancı Tepesi'nde etkinlik düzenledi.
Güneşli havada atlayış yapan yamaç paraşütü tutkunları, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
Evlerinin balkonundan sporcuları izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarına kaydetti.
Kaynak: AA
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