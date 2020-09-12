- Gercüş'te badem hasadı başladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde badem üreticileri hasada başladı.

Üreticiler bu yıl rekoltenin iyi olduğunu söyledi. Geçen sene kar ve don nedeniyle badem ağaçlarının zarar gördüklerini belirten üreticiler bu sene ise verimin artığını belirtti. Çiftçilerden Süleyman Yavuz "Geçen sene don olaylarından dolayı iyi bir verim alamadım, ama bu sene ise maşallah gördüğünüz gibi iyi bir verim alabildik. Herkesin iyi bir verim alacağı kanaatindeyim. Herkese bol bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Bu yıl bahçelerden toplanan bademlerin kabuklu olarak kilogramının 10 liradan satıldığı belirtildi.