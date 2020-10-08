Gercüş'te bağ bozumu sezonu yaşanıyor - Son Dakika

Gercüş'te bağ bozumu sezonu yaşanıyor

08.10.2020 16:15

Gercüş ilçesinde bağbozumu sezonu yaşanıyor.

Gercüş ilçesinde bağbozumu sezonu yaşanıyor.

İlçede şıra üzümünden pekmez yapılıyor, üzüm suyundan ince ve kalın pestil yapılarak, evlerin damlarında, yüksek duvarlarda kurutulmaya bırakılıyor.

7'den 70'e tüm aile fertlerinin katılımıyla bağlardan toplanan üzümlerin ezilmesiyle elde edilen şire, bağ evlerinde büyük kazanlarda kaynatılıyor. İnsan gücüyle ezilen üzümden elde edilen üzüm şiresi; pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk haline getiriyor. Enerji deposu olarak bilinen ve kış aylarında tüketilmek için hazırlanan pestil, bademli ve cevizli sucuk, hem gelen misafirlere ikram ediliyor hem de geçim kaynağı oluyor.

Pınarbaşı Mahallesindeki evinde cevizli sucuk, pekmez ve pestil yapan Hasan Bıçakçı, dedesinden kalan geleneği sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Doğal ürünlerin sağlığa faydasına değinen Bıçakçı, fabrikasyon ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Bıçakçı, "Organik olan ürünlerimiz kış aylarında rahatlıkla tüketilebilir, bir enerji deposudur." dedi.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner de ilçede 80 bin dönüm bağ alanı ve ortalama 250 bin ton üzüm rekoltesi olduğunu söyledi.

Öner, üzümden elde edilen pekmez, cevizli sucuk gibi lezzetlerle ilçenin adından söz ettirdiğini dile getirerek, "Bütün çiftçilerimize bol, bereketli bir üzüm hasadı diliyorum." diye konuştu.

Gercüş'te bağ bozumu sezonu yaşanıyor
Gercüş'te bağ bozumu sezonu yaşanıyor
Gercüş'te bağ bozumu sezonu yaşanıyor
Gercüş'te bağ bozumu sezonu yaşanıyor

Enerji, Gercüş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gercüş'te bağ bozumu sezonu yaşanıyor - Son Dakika

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