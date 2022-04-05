Gercüş'te Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Gercüş ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.
Gercüş Kaymakamlığı ve Toplum Sağlık Merkezince Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, kurum müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, imamlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Çalıştayda, Gercüş Devlet Hastanesinde görevli psikolog Veysi Akın tarafından slaytlar eşliğinde uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığıyla mücadele konularında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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