Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 14:47
Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Sinanoğlu, katılımcılarla bayramlaştı.

Sinanoğlu daha sonra beraberindekilerle güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

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Gündüz Günaydın, Ramazan Bayramı, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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