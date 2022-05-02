Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Sinanoğlu, katılımcılarla bayramlaştı.
Sinanoğlu daha sonra beraberindekilerle güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Kaynak: AA
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