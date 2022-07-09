Sinanoğlu, daha sonra beraberindekilerle, şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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