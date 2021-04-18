Gercüş'te beton mikseri devrildi - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir inşaat alanına beton döken mikser devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nuri Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şoförün ismi öğrenilmeyen 47 LB 405 plakalı beton mikseri, inşaata beton dökerken, yerin engebeli olması sonucu inşaat alanına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Devrilen araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN