Gercüş'te biçer döverler tarlaya girdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde bu sene yağışların çok az olması ve süne böceğinin fazla olmasıyla ekinlerden arpa ve buğday kalitesinde düşüş yaşandı. Gercüş ilçesinde kuru tarım yapan çiftçiler yılın mahsulü olan arpa ve buğday veriminde düşüş yaşandı.

İlçede arpa ve buğday hasadının başlamasıyla biçerdöverler ekinleri biçmeye başladı. Rekoltenin kötü olmaması nedeniyle verim kalitesinde bu sene düşüş yaşandı. Bu sene yağışların az olması nedeni ile çoğu çiftçi hiç verim alamazken bazı çiftçiler ise yarı yarıya anca verim alabildi. Gercüşlü çiftçilerden Osman Kaya "Bu sene yağışların az olması nedeni ile çoğu çiftçi ve bizlerde olmak üzere bazı ekin ektiğimiz tarlaların bir kısmı kuruyup gitti. Bazıların da azda olsa bir düşük verim alabildik bu sene ekinler masrafını bile çıkaramadı. Allah'a şükürler olsun buda iyidir. Geçen seneye nazaran bu sene çok daha düşük verim alabildik" diye konuştu. - BATMAN