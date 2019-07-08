Gercüş'te biçerdöverler tarlaya girdi, ekinler biçildi
32 dakika önce
Gercüş'te biçerdöverler tarlaya girdi, ekinler biçildiBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde biçerdöverler, tarlaya girerek ekinleri biçmeye başladı.
Gercüş
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:40 Kaynak: İHA
'te biçerdöverler tarlaya girdi, ekinler biçildi
BATMAN - Batman
'ın Gercüş ilçesinde biçerdöverler, tarlaya girerek ekinleri biçmeye başladı.
Gercüş ilçesinde, buğday ve arpa hasadına başlandı. İlk mahsulü alan çiftçinin yüzü, verimin iyi olması nedeni ile güldü. Çiftçilerden Süleyman Öner
, biçerdöverlerin tarlaya girdiğini ve ekinleri biçtiğini söyledi. Öner, verimin geçen seneye göre daha iyi olduğunu ifade etti.
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