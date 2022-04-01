Gercüş'te çiftçilere destek - Son Dakika
Üye Girişi

Gercüş'te çiftçilere destek

01.04.2022 18:00
Gercüş'te çiftçilere destek

Gercüş ilçesinde çiftçilere tarım ilacı dağıtıldı.

Gercüş ilçesinde çiftçilere tarım ilacı dağıtıldı.

Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında bağ ve meyve bahçelerinin hastalıklara karşı korunması ve koruyucu ilaç kullanımı alışkanlığının kazandırılması amacıyla çiftçilere tarım ilacı desteğinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ilçede bağ ve meyve bahçelerini korumak, daha kaliteli ürünleri almak için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki ülkemizin gelişmesi, ilçemizin gelişmesi için olmazsa olmazı üretimdir. İnşallah birlikte üreteceğiz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Çubuk'ta çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı Çubuk'ta çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı Afşin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı Yapıldı Afşin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı Yapıldı

Kaymakamlık, Hisarcık, Tarım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gercüş'te çiftçilere destek - Son Dakika


Son Dakika
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:48 Çorum'da yol kenarına atılan soğanları belediye ekipleri imha etti
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:06:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gercüş'te çiftçilere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement