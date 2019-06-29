Son Dakika Haberleri: Gercüş'te çiftçilere eğitim
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Gercüş'te çiftçilere eğitim

55 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilere bağcılık ve telli terbiye sistemleri eğitimi verildi.

Gercüş'te çiftçilere eğitim, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilere bağcılık ve telli terbiye sistemleri eğitimi verildi.
İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Vekili Mesut Tani, İlçe Kütüphanesinde verilen eğitimde yaptığı konuşmada, müdürlük olarak çiftçilerin eğitimi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Çiftçilerin daha kaliteli ürün yetiştirebilmesi için eğitimlere önem verdiklerini dile getiren Tani, "Özellikle budamanın nasıl yapılacağını, nasıl geliştireceğimizi anlatıyoruz. Bununla da daha fazla ürün almayı amaçlıyoruz. Modern sistemi öğreterek ekonomik açıdan ve rekolte bazında getirisi yüksek ürünleri seçmelerinde yardımcı oluyoruz. Bilimsel olarak dünyada uygulanan modern bağcılığı öğretiyoruz." dedi.
Eğitimde, Antepfıtığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevlilerince bağcılık ve telli terbiye sistemleriyle ilgili sunum yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Batman, Gercüş, Güncel
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