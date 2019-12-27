Batman'ın Gercüş ilçesinde velilere yönelik "Çocuk eğitim ve başarı" konferansı düzenlendi.

Gercüş Anadolu Lisesince, Gercüş Yatılı Bölge Orta Okulu'nda düzenlenen konferansta konuşan Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Şemsettin Dursun, çocuğun kendisine, ailesine, çevresine ve bütün bir topluma yararlı olmasının, olumlu ve dengeli bir eğitim alması ile mümkün olacağını söyledi.

Dursun, şunları kaydetti:

"Öğretmen, eğitimin inşasında temel unsurdur. Aile, bu inşada, yardımcı ögedir. Ailenin katkısı, büyük önem taşır. Öğrencinin derse ilgisi, sorumluluğu ve motivasyonu başarıyı kaçınılmaz kılar. Çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken temel kriterler sevgi, ilgi ve bilgidir."

Konferansa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Kaya, öğretmen ve veliler de katıldı.