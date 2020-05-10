Gercüş'te çocuklar Anneler Gününü evlerinde hazırladıkları kliple kutladı - Son Dakika

Gercüş'te çocuklar Anneler Gününü evlerinde hazırladıkları kliple kutladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Anneler Gününü evlerinde hazırladıkları kliple kutladı.

Gercüş'te Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkmaları kısıtlanınca, Anneler Gününü evlerinde hazırladıkları kliple kutladı. Klipte öğrenciler annelerine özel duygu ve düşüncelerini paylaştı. Videoyu izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, öğrencilerin çektiği klibin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hazırladığı klipte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.