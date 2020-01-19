Gercüş'te çocuklara giysi yardımı - Son Dakika

Gercüş'te çocuklara giysi yardımı
6 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde çocuklara kışlık elbise dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde çocuklara kışlık elbise dağıtıldı.
Boğaz köyündeki çocuklara isminin açıklanmasını istemeyen Gaziantepli bir hayırsever iş adamı tarafından kışlık bot ve mont gönderildi. Hediyelerini alan çocuklar hayırsever iş adamına teşekkür etti.
Boğaz köyü muhtarı Abdülhalim Önal da yardımlarından dolayı iş adamına teşekkür ettiklerini söyledi. - BATMAN
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