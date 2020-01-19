Gercüş'te çocuklara giysi yardımı - Son Dakika
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Gercüş'te çocuklara giysi yardımı

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde çocuklara kışlık elbise dağıtıldı.

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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde çocuklara kışlık elbise dağıtıldı.


Boğaz köyündeki çocuklara isminin açıklanmasını istemeyen Gaziantepli bir hayırsever iş adamı tarafından kışlık bot ve mont gönderildi. Hediyelerini alan çocuklar hayırsever iş adamına teşekkür etti.


Boğaz köyü muhtarı Abdülhalim Önal da yardımlarından dolayı iş adamına teşekkür ettiklerini söyledi. - BATMAN

Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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