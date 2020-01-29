Gercüş'te çocukların kar eğlencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gercüş'te çocukların kar eğlencesi - Son Dakika

Gercüş'te çocukların kar eğlencesi

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde yarı yıl tatilini fırsat bilen çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.

Gercüş'te çocukların kar eğlencesi, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde yarı yıl tatilini fırsat bilen çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.


Gercüş'te devam eden kar yağışı kenti beyaza bürünürken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Yarı yıl tatili nedeniyle sokaklara akın eden çocuklar, karla kaplı yollardan kıyak ve poşet yardımı ile kayarak eğlendi. Karda kaymanın keyfini çıkaran çocuklardan Mehmet Kaya, tatilin keyfini kayarak çıkardıklarını söyledi. Kaya, "Arkadaşlarımla beraber kayıyoruz., Kızak ve poşetten kaydırak yaptık. Rampadan kayıyoruz keyifli vakit geçiriyoruz. Tatilin keyfini burada çıkartıyoruz" dedi. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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