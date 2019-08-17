Gercüş'te devrilen ağaç evin duvarını yıktı
9 dakika önce
Gercüş ilçesinde devrilen ağaç bir evin duvarını yıktı.
Gercüş Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:13 Kaynak: AA
ilçesinde devrilen ağaç bir evin duvarını yıktı.
Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünün Ekinli mezrasında bulunan dut ağacı şiddetli rüzgar sonucu Abdurrahman Çiftçi
'ye ait evin duvarının üzerine devrildi.
Evin duvarında hasar meydana geldi.
Çiftçi, dut ağacının devrilmesi sonucu evlerinin duvarının yıkıldığını belirterek, "Evimizin duvarında hasar oluştu." dedi.
İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı Adnan Menderes'in torunu, yeni partinin başına mı geçecek? Şemdinli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı