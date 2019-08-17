Son Dakika Haberleri: Gercüş'te devrilen ağaç evin duvarını yıktı
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Gercüş'te devrilen ağaç evin duvarını yıktı

9 dakika önce

Gercüş ilçesinde devrilen ağaç bir evin duvarını yıktı.

Gercüş'te devrilen ağaç evin duvarını yıktı, System.String[]
Gercüş ilçesinde devrilen ağaç bir evin duvarını yıktı.
Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünün Ekinli mezrasında bulunan dut ağacı şiddetli rüzgar sonucu Abdurrahman Çiftçi'ye ait evin duvarının üzerine devrildi.
Evin duvarında hasar meydana geldi.
Çiftçi, dut ağacının devrilmesi sonucu evlerinin duvarının yıkıldığını belirterek, "Evimizin duvarında hasar oluştu." dedi.
Abdurrahman Çiftçi, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:13 Kaynak: AA
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