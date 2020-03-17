Gercüş'te dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Gercüş Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kamusal alanlarda, toplu taşıma araçlarında ve vatandaşların ortak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmasını yürüttüklerini belirterek, "Gercüş Belediyesi idari hizmet binamızın belirli bölümlerine el dezenfektanı yerleştirdik. Dezenfekte çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecek." dedi.
Günaydın, dezenfekte çalışmalarının peryodik olarak devam edeceğini kaydetti.