Gercüş'te din görevlileri ile Mehmetçik 'iyilik' için el ele verdi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağduru aileler için 'bir iyilik, sıcak bir yuva' temasıyla inşa edilen iyilik konutlarına toplumun bütün kesimlerinden destek geliyor. Bu kapsamda Batman'ın Gercüş ilçesinde din görevlileri ve Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin desteğiyle 5 adet briket ev yapımı için gerekli olan ücret temin edildi.

Gercüş ilçesinde din görevlileri ve ilçe müftülükleri koordinesinde düzenlenen kampanyalarla iyilik konutlarına destek sürüyor. Bu kapsamda Gercüş İlçe Müftülüğü din görevlileri, iyilik konutlarına kendi aralarında düzenledikleri kampanyayla destek oldu, Din görevlilerinin başlattığı iyilik konutları kampanyasına, hayırsever vatandaşlardan da destek geldi. Kampanya kapsamında din görevlileri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin desteğiyle 5 adet briket ev yapımı için gerekli olan ücret temin edildi.

Toplanan yardımları Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Gercüş İlçe Müftüsü Zeki İşcan, "Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir" Hadis-i Şerifini hatırlatarak, "Kampanyamıza destek olan başta din görevlilerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline ve özellikle de Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN