Gercüş'te doğal mantar bolluğu

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyünde bol mantar sezonu yaşanıyor.

İlkbahar ve sonbaharda meşe ağaçların bulunduğu alanda toprak altından çıkan ve insanların ormanlarda bulmak için büyük çaba sarf ettiği mantarda bu sene bolluk yaşanıyor. Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyünde bulunan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kalkarak mantar toplamaya gidiyor. Bazı vatandaşlar ise topladıkları mantarları kilogramını 50 TL 'ye satıyor. Toplanan mantarlar eve getirilerek yıkandıktan sonra kaynatılıyor daha sonra parçalar haline getirip yumurta ve soğanla yağın içinde kavrularak sofralarda yerini alıyor.

Yamanlar Köyü Muhtarı Nevzat Turğut, "Nisan ve mayıs aylarında meşe ağaçlarının arasında yetişen doğal mantarlardır bunlar. Yağışların iyi olduğu aylarda mantar bolluğu yaşanıyor. Gördüğünüz gibi zehirli ve zehirsiz mantarı biz fark edebiliyoruz. Zehirsiz olan mantarlar bembeyaz bir rengi var zehirli mantarla ise sapsarı renginde ve siyah renklerindedir onlar tamamen zehirli mantarlardır. Biz bunları satmıyoruz ama köyümüzde bazı vatandaşlar bunları toplayarak kilosunu 50 TL'den satarak ailelerine katkıda bulunuyor. Tamamen doğal ortamında yetişen mantarların pişirmesi şu şekilde oluyor. Mantarlar tencereye konularak kaynatılıyor daha sonra yumurta soğan ve yağın içinde pişirilerek yapılıyor. Çok lezzetli tadı kırmızı etten daha güzel diye biliriz" dedi.

"İşi bilmeyen mantar toplamasın"

Turğut işi bilmeyenlerin mantar toplamaması gerektiğini söyledi. Turğut, "Meşe ağaçların arasında birde domuz mantarı dediğimiz zehirli mantarlarda var bazı vatandaşlar ise bunları ayırt edemediği için toplayıp eve götürüyor ve daha sonra zehirleniyorlar. Oysa zehirli mantar ve zehirsiz mantarlar arasında bayağı fark var zehirli mantarlar siyah ve sarı rengindedir. Zehirsiz mantarlar ise altı beyazdır. Mutlaka bunu bilmeleri lazım bunları bilmeyen mantar toplamaya gelmesin. ya da bu işi bilen biri ile birlikte gelip toplasınlar" diye konuştu.