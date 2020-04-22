Son Dakika › Genel › Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü - Son Dakika
Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü
7 saat önce
Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış sele neden olurken, bazı sokaklar göle döndü.
Gercüş'te dolu yağışı...Sokaklar göle döndü
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış sele neden olurken, bazı sokaklar göle döndü.
Gercüş'e bağlı Seki köyünde aninden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Köyde etkili olan yağışlar sonrasında sokaklar taşarken meyve ağaçları zarar gördü. Dolu yağmasıyla birlikte evlerine girdiklerini kaydeden Vedat Yıldırım, "Allah'a şükür bir can kaybımız olmadı ama meyve ağaçlarımız ve bağlarımız zarar gördü. İyi ki hayvanlarımız dışarıda değildi, dolunun ardından sel meydana geldi, hayvanlarımız telef olabilirdi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:14 Kaynak: İHA
Son Dakika Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim