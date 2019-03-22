Son Dakika Haberleri: Gercüş'te "Ergenlerde Risk Faktörleri" Konulu Seminer

Gercüş'te "Ergenlerde Risk Faktörleri" Konulu Seminer

1 saat önce

Gercüş ilçesinde "Ergenlerde Risk Faktörleri" konulu seminer düzenlendi.

Gercüş'te
Gercüş ilçesinde "Ergenlerde Risk Faktörleri" konulu seminer düzenlendi.

İmam Hatip Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından düzenlenen "Ergenlerde Risk Faktörleri" konulu seminerde konuşan İlçe Müftüsü Fazıl Sarac, ailelerin ergenlik dönemi ve öncesi çocuklarının kişiliklerine zarar vermeden onları tanıması gerektiğini söyledi.

Ergenlik çağında olan gençlerin, kimlik oluşumunu gerçekleştirmek için bu dönemde birçok davranışı denediğini kaydeden Saraç, "Ailede sağlıklı iletişim ve paylaşımın yapılması, sevgi ve saygı ortamının oluşturulması, risk faktörlerini azalacaktır." dedi.

Seminere, TÜGVA ve İmam Hatip Platformu Temsilcisi Mehmet Onutcu, Okul Müdürü Nurullah Aslan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Gercüş, Güncel
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