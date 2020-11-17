Gercüş'te fıstık fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresinin desteğiyle yüzde 70 hibeli 62 bin adet fıstık fidanı, Gercüş merkez ve köylerde bulunan çiftçilere dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mesut Tanı, Antepfıstığı ekonomik getirisi iyi olduğundan ve hububat ekimine uygun olmayan yerlerde de yetiştirebildiği için son yıllarda ilçede fıstık alanının hızla arttığını belirtti.

Tanı, "2020 yılı itibariyle 25 bin dekara ulaştı. 2021 yıllı içerisinde 30 bin geçeceğini umuyoruz." dedi.

Üreticilerden Abdurahman Çiftçi de 100 fıstık fidanını bu proje kapsamında aldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.