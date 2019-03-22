Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Gençler Sabah Namazında Buluştu.

Gercüş'te Gençler Sabah Namazında Buluştu.

39 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde gençler, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen program kapsamında sabah namazında bir araya geldi.

Gercüş'te Gençler Sabah Namazında Buluştu., System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde gençler, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen program kapsamında sabah namazında bir araya geldi.

Hicret Camisi'nde gerçekleşen programa, İlçe Müftülük personeli de katıldı. Kılınan namazın ardından Yeni Zelanda ve çevredeki tüm Müslümanlar için dua okunduktan sonra gençlere kahvaltı ikram edildi.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Mehmet Onutçu, geleneklerine bağlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygılı, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalıştıklarını söyledi.


Gençlerle kılınan namazın ardından sohbet ettiklerini ifade eden Onutçu, "Bizler için güzel bir kaynaşma vesilesi oluyor. Programımıza bütün genç kardeşlerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:44 Kaynak: AA

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