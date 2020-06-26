Gercüş'te halk pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı - Son Dakika

Gercüş'te halk pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı
Gercüş'te halk pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı Batman'ın Gercüş ilçesinde haftanın 1 günü kurulan semt pazarı, belediye tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı.
Gercüş'te halk pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde haftanın 1 günü kurulan semt pazarı, belediye tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı.
Gercüş'te son dönemlerde artan korona virüs vakaları nedeni ile semt pazarı kurulmadı. Gercüş Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korana virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemizde her hafta cuma günü kurulan halk pazarımız bu hafta kurulmayacaktır. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın bilgisine" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:21 Kaynak: İHA
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