Son Dakika › Güncel › Gercüş'te hayırseverden ihtiyaç sahibi ailelere destek - Son Dakika
Gercüş'te hayırseverden ihtiyaç sahibi ailelere destek
7 saat önce
Gercüş'te hayırseverden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
Gercüş'te hayırseverden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
Girişimci Mahsum Altunkaya hazırladığı gıda kolilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan köydeki vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olanların evlerine teslim etti.
Rüzgarlı Köyü Muhtarı Mehmet Emin Biçen, yardım dolayısıyla Altunkaya'ya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:54 Kaynak: AA
Son Dakika 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı