Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Hayvan Ölümleri

Gercüş'te Hayvan Ölümleri

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Leptospiroz hastalığı nedeniyle 10'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde Leptospiroz hastalığı nedeniyle 10'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

Seki köyünde hayvanı telef olan vatandaşların ihbarı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri söz konusu köyde incelemede bulundu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan yaptığı açıklamada köyde, veterinerler Hilal Deniz Belke, Ercan Ömeroğlu ve Şehmus Adıktı ile yaptıkları araştırmada hayvanların bulaşıcı Leptospiroz hastalığı nedeniyle telef olduğunu tespit ettiklerini belirterek, hastalık konusunda köylüleri bilgilendirdiklerini söyledi.

Seki Köyü Muhtarı Şehmuz Ertekin de, bu hastalıkla ilgili kendilerini bilgilendiren görevlilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:21 Kaynak: AA

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