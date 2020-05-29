Gercüş'te hayvanlar için kışa hazırlık - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için dağlık alanlarda ot biçmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı gençler de kendilerine izin verilen saatlerde gezmek yerine ailelerine yardım ediyor.

Gercüşlü çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için dağlık alanlara çıkarak, tırpanla ot biçmeye başladı. Toplandıktan sonra şeritler halinde istiflenen otlar, daha sonra kurutmaya bırakılıyor. Engebeli arazi nedeniyle teknolojik aletlerin kullanılamadığı ot biçme işleminde çiftçilere en büyük yardımcı tırpan oluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı gençler de kendilerine izin verilen saatlerde gezmek yerine ailelerine yardım ediyor.

Hayvanları için kışa hazırlık yapan Cemal Şimşek, "Bu sene yağışların fazla olmasıyla birlikte otlar daha fazla oldu. Bu yüzden bizler de şu an ot biçiyoruz ve kurutmaya bırakacağız. Kuruttuğumuz otları kışın hayvanlarımıza vereceğiz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan Devran Şimşek ise kendilerine izin verildiği saatlerde ailesine yardıma gittiğini söyledi. Şimşek, "Yeşil ot topluyoruz. Kurutup, kışın hayvanlarımıza vereceğiz. Hayvanlarımızı çok seviyoruz" diye konuştu.