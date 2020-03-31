Gercüş'te heyelan dolayısıyla kapanan yol açıldı - Son Dakika

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Gercüş'te heyelan dolayısıyla kapanan yol açıldı
6 saat önce
Gercüş'te heyelan doayısıyla kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı.
Gercüş'te heyelan doayısıyla kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı.
Yağış dolayısıyla sabah Aydınlı, Mağaralı ve Boğaz köylerine ulaşımı sağlayan grup köy yolunda heyelan gelmesinin ardından kapanan yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu grup köy yolu yeniden trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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