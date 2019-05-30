Gercüş'te iftar programı
50 dakika önce
Batman Hayrat Derneğince Gercüş ilçesinde iftar programı düzenlendi.
Batman Hayrat
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:26 Kaynak: AA
Derneğince Gercüş
ilçesinde iftar programı düzenlendi.
Kırkat Göleti mesire alanında düzenlenen İftar programına Gercüş Belediye Başkanı Gündüz
Günaydın, AK Parti
İlçe Başkanı Şefik ve vatandaşlar katıldı.
Batman Hayrat Derneği Başkanı Abdullah Temiz, "Yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik Gercüş'te iftar programı düzenledik. Ayrıca 150 aileye çocukları için bayramlık ayakkabı hediye ettik." dedi.
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