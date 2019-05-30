Son Dakika Haberleri: Gercüş'te iftar programı
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Gercüş'te iftar programı

50 dakika önce

Batman Hayrat Derneğince Gercüş ilçesinde iftar programı düzenlendi.

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Batman Hayrat Derneğince Gercüş ilçesinde iftar programı düzenlendi.
Kırkat Göleti mesire alanında düzenlenen İftar programına Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı Şefik ve vatandaşlar katıldı.
Batman Hayrat Derneği Başkanı Abdullah Temiz, "Yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik Gercüş'te iftar programı düzenledik. Ayrıca 150 aileye çocukları için bayramlık ayakkabı hediye ettik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:26 Kaynak: AA
Hayrat, Batman, Gercüş, Güncel
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