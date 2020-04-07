Gercüş'te ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Gercüş'te ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
6 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
Gercüşlü hayırsever Mahsum Altunkaya içerisinde çeşitli gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Yardımlar Gercüş ilçesi ve köylerini kapsarken gıda kolileri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evine teslim edildi. Vatandaşlar her sene yaptığı yardımdan dolayı Altunkaya'ya teşekkür etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:34 Kaynak: İHA
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