Son Dakika Haberleri: Gercüş'te iki aile arasında kavga: 2 yaralı
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Gercüş'te iki aile arasında kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı.

Gercüş'te iki aile arasında kavga: 2 yaralı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sargın köyünde daha önceden arasında husumet olan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve tüfekli kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilmeyen bir kişi kafasından yaralanırken, E.Ş. (16) de tüfekle açılan ateşle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekle yaralanan Emine Şahin Gercüş devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine Sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN
Gercüş, Batman, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
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