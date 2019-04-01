Son Dakika Haberleri: Gercüş'te İlk Defa AK Parti Belediyeyi Kazandı

Gercüş'te İlk Defa AK Parti Belediyeyi Kazandı

5 dakika önce

Gercüş'te İlk defa AK parti Belediyeyi KazandıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye başkanlığını ilk defa AK parti 43 oy farkla kazandı.

Gercüş'te İlk Defa AK Parti Belediyeyi Kazandı, System.String[]
Gercüş'te İlk defa AK parti Belediyeyi Kazandı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye başkanlığını ilk defa AK parti 43 oy farkla kazandı. AK Parti adayı Gündüz Günaydın'ın kazanması ilçede sevinçle kutlandı. DBP'li Gercüş Belediye Başkanı Abdülkerim Kaya'nın terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesinde kesin sonuçlarına göre, HDP Adayı Zeynep Oduncu bin 511 oy alırken AK Parti adayı Gündüz Günaydın bin 611 oy alarak belediyeyi kazandı. Zaferin ardından AK Parti ilçe başkanlığı önünde toplanan kalabalık önce arabalarla korna çalarak kutladı daha sonra parti binası önünde halay çekerek kutladı. Parti üyelerinden Veysi Günaydın 1926 yılından beri ilçemiz ilk defa hizmet ile karşılaşacak inşallah AK Partinin kazanmasıyla Gercüş Halkı hizmete doyacaktır. Gördüğünüz gibi herkes çok mutlu inşallah bundan sonra Gercüş hak ettiği konuma gelecektir.
Bazı vatandaşlar ise AK Partinin kazanmasıyla çok mutlu olduklarını dile getirerek ilçemize hayırlı olsun dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:26 Kaynak: İHA

Batman, AK Parti, Gercüş, Genel
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