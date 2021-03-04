Gercüş'te "İyilik Konutları Projesi"ne destek - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik, "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla yürütülen "İyilik Konutları Projesi"ne Gercüş'teki din görevlileri ve Mehmetçik destek verdi.

İlçe Müftülüğü görevlileri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin desteğiyle savaş mağduru Suriyeli ailelere 5 briket ev yapımı için destek verildi.

Toplanan yardımları TDV adına kabul eden İlçe Müftüsü Zeki İşcan, şöyle konuştu:

"Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline ve özellikle de Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum."