Gercüş'te kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Gercüş'te kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı tarafından ülke insanının kan ve kan bileşenleri ihtiyacını tamamen gönüllü, bilinçli ve düzenli bağışçılardan karşılamak amacıyla başlattığı "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında ilçeye gelen tır, Yolağzı Mahallesinde konuşlandırıldı.

Türk Kızılayı görevlisi Mehmet Akkoç, iki gün ilçede kaldıktan sonra Batman'a geçeceklerini belirterek, Türk Kızılayı ve bağışçılar sayesinde vatandaşların hastaları için kan aramasının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

Türk Kızılayı, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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