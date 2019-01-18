Gercüş'te Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
48 dakika önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.
İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede birçok araç kar nedeniyle trafikte güçlükle ilerliyor.
Yolda mahsur kalan araçlar İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılıyor.
Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı da çalışma yürütürken, jandarma ile trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:01 Kaynak: AA
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