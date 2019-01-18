Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Gercüş'te Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

48 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Gercüş'te Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.


İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede birçok araç kar nedeniyle trafikte güçlükle ilerliyor.

Yolda mahsur kalan araçlar İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılıyor.

Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı da çalışma yürütürken, jandarma ile trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Batman, Gercüş, Güncel
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